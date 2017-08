Association recherche surdoués

Rédaction Web

A l’heure actuelle, deux personnes sont d’ores et déjà candidates mais 13 autres places sont encore disponibles.« Ces tests sont achetés auprès d’une structure internationale et il y en a un par personne. Ils seront renvoyés à Paris et corrigés par un psychologues de Mensa au niveau national», explique Pierre-Henri Senesi, le délégué pour la Polynésie de Mensa.Pour intégrer l’association, qui est présente dans de nombreux pays du globe, il est nécessaire d’obtenir environ 130 au test de QI (quotient intellectuel). Un test sous forme de questions à choix multiples portant sur la logique, la compréhension, le vocabulaire ou les mathématiques.Seule 2% de la population dispose d’un QI de 130 et plus. L’association cherche donc à réunir ces « surdoués » autour de visites culturelles ou encore de conférences, car il s’agit parfois des personnes isolées.« Leur donner la possibilité de rencontrer des gens comme eux leur fait du bien. Un tiers des personnes à haut potentiel ont une bonne intégration sociale. Pour les autres, c’est plus compliqué. Ils ont des sujets d’intérêts, des préoccupations, différents des autres. A l’école, cela peut être un vrai problème », souligne Pierre-Henri Senesi.Si vous vous retrouvez dans cette description, n’hésitez pas à contacter Mensa Polynésie via sa page Facebook ou par mail plf@mensa.fr