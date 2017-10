Assemblée : qui est le coucou?

C'est par une minute de silence en mémoire de Teriitepaiatua Maihi, maire délégué de Teavaro et ancien élu à l'Assemblée, que s'est ouverte la quatrième séance de la session budgétaire, conduite par René Temeharo, 1er vice-président de l'institution.



Parmi les questions à l'ordre du jour, seul le DOB a commencé à être étudié.

Teva Rohfritsch, vice président, a présenté les actions et objectifs du gouvernement. Sa principale priorité? La croissance de l'emploi.

Il indique que le SEFI enregistre, pour 2016, 17% d'offres d'emplois supplémentaires. Principalement dans le tourisme et l'hôtellerie.



Les orientations budgétaires du gouvernement prévoient une enveloppe majorée de 4 milliards de francs pour le fonctionnement et de 27 milliards de francs pour le financement du régime de solidarité. Le désendettement est également mis en avant. Quant à la prévention : 600 millions financés par des taxes sur certains aliments sont prévus.



"La situation va mieux et nous nous en réjouissons", indique Teva Rohfritsch. "Ca ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés. Il y a encore beaucoup de travail. Le gouvernement va poursuivre son effort en matière de soutien de l'activité économique et de l'emploi l'année prochaine. Ce sont ses deux priorités. Nous mobiliserons tous les moyens à notre disposition. Nous allons continuer à réduire les dépenses de fonctionnement de l'administration, nous n'allons pas recourir à de nouvelle embauches dans l'administration. Nous allons consacrer le mieux-être économique au soutien à l'activité et à l'emploi. (...) Il y aura des dispositifs renforcés en faveur de la création d'emploi. Nous avons pu obtenir plus de 1200 créations nettes d'emplois cette année. Plus de 2000 entreprises se sont crées, ce sont des taux jamais enregistrés depuis 10 ans. Nous allons continuer à aider ceux qui veulent créer leur propre emploi, et ceux qui souhaitent accéder à l'emploi salarié. Les dispositifs de solidarité seront aussi renforcés pour aider les plus démunis".



Pour Tony Geros , Président du groupe UPLD à l'Assemblée : "Il n'y a pas grand chose à dire puisque nous sommes en fin de mandat, et le temps qu'il nous reste compte tenu de la date des élections, n'est pas susceptible de permettre au gouvernement de définir de réelles orientations budgétaires. On est dans un schéma classique de présentation d'un débat d'orientation budgétaire sans véritable conscience ni âme."



La campagne électorale, elle, a déjà commencé... comme l'illustre l'un des échanges de cette matinée. "Permettez -moi tout d'abord de féliciter le président Edouard Fritch, le vice-président Teva Rohfritsch, mesdames et messieurs les ministres, leurs équipes, et l'ensemble de leur administration pour leurs éléments hautement positifs..." des propos signés Gilda Vaiho-Faatoa, non inscrite mais nouvellement membre de la République en marche Polynésie, dont la teneur ont retenu l'attention du président du Pays : "Je voudrais remercier Gilda. Dès qu'elle a quitté le Tahoera'a, elle est devenue vachement sympathique!"