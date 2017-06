Assemblée nationale : Moetai Brotherson porte finalement la cravate…et le lavalava

Rédaction Web

Lors de sa première visite au palais Bourbon, Moetai Brotherson, premier indépendantiste élu à l’Assemblée nationale, s’était présenté en chemise tahitienne, short et savates, attirant l’intérêt de médias nationaux.Interviewé un peu plus tard par Jean-Jacques Bourdin sur RMC, le député avait expliqué qu’il entendait conserver son look « si les huissiers » l’y « autorisent ».« Moi avec un costume, je ressemble à un pingouin qui a avalé la banquise », avait-il plaisanté.Finalement, donc, il s’est plié à la tradition en portant une cravate, ce mardi, mais en l’assortissant d’un lavalava pour apporter une touche polynésienne.Les députés masculins de La France Insoumise ont refusé, eux, d’enfiler la cravate.« Il y avait des sans-culottes, il y aura maintenant des sans-cravates», a indiqué leur leader Jean-Luc Mélenchon, en référence aux révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle.