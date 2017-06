Arutua : il retrouve sa famille après 53 ans de séparation

Marii Parker est né à Arutua en 1964. Sa tante rend visite à ses parents sur l’atoll alors qu’il n’a que quelques mois. Le mari de sa tante, originaire de Hawaii, est médecin. Il découvre que le nouveau-né a des difficultés à respirer. Il l’ausculte et se rend compte qu’il souffre d’une malformation cardiaque. L’enfant est confié au couple pour qu’il soit opéré à Hawaii. Mais il ne reviendra jamais. La tante aurait selon les récits des frères de Marii, coupé les ponts avec sa famille en Polynésie française. L’enfant est laissé à sa nouvelle vie i avec sa famille d’adoption, mais son souvenir reste dans le cœur de ses quatre frères et sa sœur.



Pierre l’un de ses frères nourrit l’espoir de retrouver Marii. Au mois de mars son épouse lui offre pour son anniversaire un voyage à Hawaii, l’opportunité pour lui de retrouver son petit frère.



« Ça n’a pas été très difficile pour le chercher. Grâce à Internet aujourd’hui on peut tout faire… Arrivé à Hawaii on a fait des recherches sur Internet, on a fait d’abord sur Parker Temarii, rien. Puis je me suis rappelé du nom de mon oncle, Kenessey. On a écrit Temarii Kenessey et à eux son nom et son adresse. On les a rentré dans le GPS de la voiture et on a roulé 30 à 40 minutes et on est arrivé à destination… C’est lui qui m’a reconnu, il m’a regardé et il a dit : « my brother » (mon frère NDLR), je lui ai répondu : « oui je suis ton grand frère ». Et on s’est enlacé en pleure. Des pleurs de joie, 53 ans après je retrouve mon petit frère ».