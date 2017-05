Arue : la fête du sport en hommage à Boris Leontieff

Rugby, beach soccer, tire à l’arc, football ou encore du VTT … Les associations sportives de Arue ont proposé une multitude d’initiations gratuites sur le complexe Boris Leontieff Disparu depuis 15 ans, l’ancien tavana rêvait d’une commune jeune et dynamique. "Il aurait été heureux de voir que ce complexe porte son nom, que les activités sportives sont nombreuses, et que cette jeunesse pétille" confie son frère, Igor.Le 23 mai 2002, le Piper disparaît sans laisser de trace au large de l’atoll de Katiu, aux Tuamotu. À son bord, Boris Léontieff, la troisième adjointe au maire Ferfine Opuu-Besseyre, le conseiller territorial et maire de Nuku-Hiva Lucien Kimitete, le conseiller territorial Arsen Tuairau et le pilote de l’avion, Gilbert Kelly.