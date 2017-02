Arue cherche sa Miss... et son Mister

M.K

Rauata Temauri, Miss Arue, a été élue Miss Tahiti en 2011. Depuis, plus d'élection de beauté dans la commune. Et cette année, 6 ans après, Arue cherche une nouvelle reine de beauté. Pour la première fois, la commune élira aussi son "Mister".Un grand casting a été lancé par le comité Miss Arue, présidé par Moerani Margrin, fondatrice et designer de la marque Moya-B. Si vous avez entre 17 et 26 ans, que vous mesurez 1.65 et plus pour une fille, 1.75 et plus pour un homme, tentez votre chance !Les candidats seront présentés le 18 mars à la mairie de Arue. Miss et Mister Arue seront élus le 1er avril au cours d'une soirée qui se déroulera au motu de Arue. Le jury sera présidé par Leiana Faugerat, directrice du comité Miss Tahiti et Alexandre Taliercio producteur de Mister Tahiti.Une fois élus, Miss et Mister Arue seront engagés dans d'autres élections : celle de Miss Tahiti et Mister Tahiti.