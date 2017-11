Arue, Tortue d’or pour la 10ème année consécutive

Rédaction web avec Laure Philiber

Pour Philip Schyle, le maire de la commune, c'est une affaire de volonté, de persévérance et de présence dans les quartiers. "Il faut être sur le terrain et communiquer, car la communication tient un rôle important au travers de tous les supports que nous avons comme notre afficheur numérique, notre page FaceBook. On a mis tous les moyens que nous avons pour sensibiliser la population."Une sensibilisation qui débute sur le terrain, au domicile des riverains. "On va voir les administrés, on a dû travailler sur le terrain et maintenant, c'est bien ancré dans les têtes." explique Hans Yue Koung, responsable du département environnement de la commune.Chaque mois, Fenua Ma évalue le poids des déchets recyclables collectés, erreurs de tri déduites, pour chaque bac et borne. A Arue, les riverains trient en moyenne 67 kg de déchets par an. La commune établit également ses propres statistiques et souhaite continuer sa progression.Ce que confirme Tihoti Lightart, directeur des services techniques. "On a cibler les quartiers et habitations qui ne trient pas et on va sur le terrain pour sensibiliser ceux-ci à faire le tri."Si le niveau de tri global a progressé pour l’ensemble des communes de Tahiti et Moorea, avec une moyenne de 48%. Papeete fait figure de mauvaise élève avec seulement 25% de taux de captage.