SOCIÉTÉ

Arue, Punaauia et Taravao sous contrôle

Samedi 7 Octobre 2017 à 11:08 | Lu 40 fois

GENDARMERIE - Des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants se sont tenus vendredi soir, sur Arue, Punaauia et Taravao. Sur réquisition du procureur de la République, les gendarmes avaient la possibilité d'ouvrir les coffres et de fouiller les véhicules avec le chien spécialisé en produits stupéfiants.

SOCIÉTÉ | TAHITI VA'A 2017 | VA'A PORTRAITS | FenuaHeroes | FAITS DIVERS | POLITIQUE | SPORT | CULTURE | BUZZ | MONDE | Pharmacies et Médecins de Garde | L'IMAGE DE LA SEMAINE | EMISSION WEB