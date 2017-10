Artisanes, Mapuna et la tribu de Raroia

Mapuna navigue entre Papeete et son île natale Raroia, aux Tuamotu. Elle est artisane et vend ses créations en coquillage au marché de Papeete. Mais régulièrement, elle a besoin de se ressourcer à Raroia, car c'est là qu'elle trouve son inspiration et retrouve ses proches, sa "tribu", qui, avec elle, crée des bijoux, chapeaux, pareu et partage les meilleurs moments de la vie sur cet atoll ...



En co-production avec Bleu Lagon Productions, TNTV vous invite à découvrir son histoire, le jeudi 12 octobre à 19h55.



Une chose est sûre, vous ne verrez plus jamais les créations de Mapuna de la même façon, et si par hasard vous passez par le marché de Papeete, où elle tient un stand, saluez-la, car c'est une Asrtisane hors pair.