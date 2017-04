Arrow : comment se terminera la saison 3?

Episode 22 : Quelque chose d'autre

L'équipe d'Oliver décide d'aller à Nanda Parbat pour détruire l'avion que Ra's va envoyer sur Starling City pour y répandre le virus. Tatsu, qui accompagne l'équipe, se retrouve face à Maseo, qui est resté fidèle à la Ligue des assassins. Elle est obligée de le tuer en combat singulier. Mais ils sont faits prisonniers par Oliver et Ra's al Ghul. Ray, Felicity, Laurel, Diggle et Malcolm sont exposés au virus. Oliver ne fait rien pour les aider, malgré leurs supplications. En dépit du refus catégorique de Nyssa al Ghul, Ra's est décidé à marier Nyssa et Oliver. La cérémonie a lieu.



Episode 23 : Je suis olivier queen

Laissée pour morte dans une geôle de Nanda Parbat, l'équipe Arrow est finalement délivrée par Barry Allen. Malcolm explique à ses camarades d'infortune qu'il leur a sauvé la vie en leur injectant un vaccin par voie cutanée lors de leur incarcération. Malcolm prend le commandement du groupe. Il demande à Laurel de se rapprocher de son père pour mobiliser la police de Starling City et confie à Ray la tâche de produire à grande échelle le vaccin pour le répandre au-dessus de la ville par voie aérienne. Oliver se rebelle et affronte Ra's al Guhl dans l'avion qui les emmène vers Starling City. De retour à la tête de l'équipe, il explique les choix qu'il a été contraint d'opérer pour obtenir la confiance de Ra's afin de mieux déjouer ses projets. L'équipe décide de se servir de Damien Darkh, le pire ennemi de Ra's, pour mieux l'atteindre. Darkh a déjà quitté la ville et le projet est un fiasco. Ra's al Ghul a distribué le virus à quatre de ses hommes pour le répandre stratégiquement à quatre endroits de la ville.