Arrow : Vivre ou mourir - L'heure de la mort

Vivre ou mourir

Walter a fait appel au meilleur consultant pour lancer la campagne électorale de Moira Queen face à Sebastian Blood. Laurel a été hospitalisée en urgence suite à son overdose. La jeune femme refuse toujours de faire face à ses problèmes. Et elle ne réalise pas qu'elle a réellement vue sa soeur avant de s'évanouir. De passage en ville, Sara ne peut s'attarder auprès de sa famille, sous peine que la Ligue des Assassins la retrouve. D'ailleurs, une mystérieuse jeune femme débarque à Starling City prête à mettre le feu aux poudres...



L'heure de la mort

Oliver organise une fête en l'honneur du retour de Sara dans le monde des vivants. La jeune femme a intégré son équipe et l'aide à combattre les criminels. Leur mission : arrêter un certain William Tockman, maniant la technologie avec la précision d'une horloge. Felicity se sent mise à l'écart face à la complicité que partagent Sara, Oliver et Diggle...