Arrow : Les anges de la nuit - Révélations

Episode 17 : Les anges de la nuit

Lorsqu'il découvre que Frank Bertinelli est en ville, Oliver se doute que sa fille ne doit pas être loin. Helena avait en effet juré d'éliminer son géniteur. La petite bande est à l'affût, guettant le moindre signe de la vengeresse. Pour l'occasion, Roy revient sur le terrain. Mais le jeune homme ne parvient toujours pas à gérer sa colère. Oliver craint que sa soeur ne soit pas en sécurité aux côtés de celui-ci... Enfin, après avoir touché le fond, Laurel saisit sa chance de prendre un nouveau départ...



Episode 18 : Révélations

Alors que Moira Queen et Sebastian Blood s'affrontent lors d'un débat télévisé, une vidéo montrant Thea prise en otage vient interrompre les deux candidats à la mairie de Starling City. A quelques heures du comité d'administration annuel de Queen Consolidated, Oliver nomme Isabel Rochev présidente provisoire afin de mieux se consacrer à la recherche de sa sœur. Felicity pirate le contenu des téléphones portables des clients du Verdant, dernier endroit où a été vu Thea. Elle identifie sur une photo un véhicule garé aux alentours du club immatriculé au nom de Slade Wilson. Une fois dans le repaire de Slade et devant l'impossibilité de lui faire avouer où se trouve Thea, Oliver décide la mort dans l'âme de le livrer à la police. Il ne sait pas qu'il fait ainsi le jeu de Slade qui gagne du temps pour le déposséder de Queen Consolidated. Isabel Rochev abat effectivement ses cartes : elle travaillait en réalité pour Slade et a profité de son poste de présidente provisoire pour convaincre les actionnaires de lui confier définitivement les pleins pouvoirs. Roy s'impatiente et s'oppose aux décisions d'Oliver. Il quitte le groupe et décide de faire cavalier seul. Slade libère Thea non sans lui avoir révélé auparavant l'identité de son vrai père. Il détourne ensuite un fourgon de prisonniers pour constituer son armée. Dernière étape de son plan, il se rend chez Laurel pour lui révéler l'identité d'Arrow.