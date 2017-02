Arrow : Le calme avant la tempête - Etat de siège

Série



Episode 21 : Le calme avant la tempête

Sebastian Blood devient officiellement maire de Starling City. En espionnant son ordinateur, Laurel et Lance découvrent que celui-ci savait que Slade tuerait Moira:ils travaillent donc ensemble. Fatigué de se battre, Oliver décide de se rendre à Slade. Mais ses amis l'en empêchent et lui révèlent les liens entre Blood et Slade. Oliver décide donc d'attaquer Slade et son armée, cachée sous les égouts, et essaye de les ensevelir en faisaitn s'effondrer la rue sur eux. Mais le plan échoue. Pendant ce temps, Théa, qui se fait expulser du Verdant par Isabel Rochev, décide de quitter Starling. Elle est à la gare quand l'attaque de Slade sur Starling éclate. Ses hommes sont dispersés dans tous les lieux stratégiques de la ville ainsi que dans les égouts. L'armée de Slade déborde rapidement Oliver et son équipe et marche sur Starling.



Episode 22 : Etat de siège

Prise aux pièges des décombres, Laurel suit les instructions d'Oliver qui la guide de l'autre côté de la paroi pour décocher une flèche explosive. Une fois réunis, ils rejoignent Diggle et Felicity qui viennent de leur côté d'affronter Isabel, revenue d'entre les morts grâce au Mirakuru. STAR Labs ont enfin un vaccin pour contrer les effets du sérum et le font envoyer à Oliver par un coursier. Malheureusement celui-ci est intercepté par les soldats de Slade. Quentin Lance retrouve la confiance de Pike qui lui redonne son grade de lieutenant et le laisse prendre le commandement des opérations. Se sentant trahi par Slade, Sebastian Blood s'allie à Oliver et lui restitue le vaccin de STAR Labs. Sa trahison lui vaudra la mort des mains d'Isabel Rochev. Des forces armées se positionnent à l'entrée des ponts et des tunnels de Starling City. Oliver se rend vite compte qu'il ne s'agit pas de l'armée mais des troupes de l'ARGUS. Il téléphone à Amanda Waller pour lui demander des explications. Celle-ci a déjà envoyé un drone transportant assez de bombes pour détruire la ville et éviter ainsi que les soldats de Slade ne quittent la ville et se répandent dans le pays. Elle accorde jusqu'à l'aube à Oliver pour neutraliser Slade et ses hommes. Malcolm Merlyn est de retour à Starling pour protéger sa fille et la ramener en lieu sûr. Thea ne l'entend pas de cette oreille.