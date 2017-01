Arrow : La promesse - L'escadron suicide

Episode 15 : La promesse

Slade qui s'est présenté comme un important donateur soutenant la campagne de Moira Queen, est chez les Queen. Slade et Oliver font semblant de ne pas se connaître. Slade glisse à de nombreuses reprises des allusions à Oliver indiquant qu'il ne lui a rien pardonné. Théa arrive à son tour dans la maisonL. Elle montre à Slade la collection d'art de Robert Queen. Oliver téléphone discrètement à Felicity. Sara, Diggle et Roy se rendent chez les Queen pour essayer de neutraliser Slade. Diggle, armé d'un fusil de sniper, s'apprête à tuer Slade quand un homme de Slade le neutralise. Voyant que Oliver a à ses côtés Sara et Roy dont il comprend qu'il a lui aussi reçu du Mirakuru, Slade décide de partir. Oliver le raccompagne à sa voiture. Quand il demande à Slade pourquoi il est revenu, Slade lui rappelle de vieux souvenirs. Il est venu pour tenir la promesse qu'il a faite à Oliver sur le cargo. Lui faire éprouver les souffrances qu'il lui-même éprouvées quand Shado a été tuée. Slade a profité de sa visite pour placer des caméras dans toutes les pièces de la maison des Queen.



Episode 16 : L'escadron suicide

Alors que Slade poursuit son plan méthodique visant à s'en prendre à tous les proches d'Oliver, celui-ci décide de prendre ses distances avec Sara pour mieux la protéger. Diggle de son côté est recruté par Amanda Waller et l'ARGUS pour rejoindre l'escadron suicide, un commando très spécial constitué de Bronze Tiger, Shrapnel et Deadshot, tous des criminels que lui et Arrow ont fait mettre sous les verrous. Leur mission est de se rendre en Markovie où les agents de l'ARGUS ont localisé un échantillon d'agent neurotoxique aux capacités de destruction redoutable. L'arme chimique est stockée dans le sous-sol d'une propriété appartenant à une ancienne connaissance de Diggle et Lyla, Gholem Qadir, un trafiquant d'armes qu'ils avaient arrêté en Afghanistan. L'escadron monte d'abord une opération pour rapprocher Diggle et Qadir dans le but de le faire inviter à une soirée caritative donnée dans la propriété ciblée. Shrapnel profite de l'opération pour prendre la fuite, la Markovie n'ayant signé aucun traité d'extradition avec les États-Unis. Mais une charge explosive implantée au niveau de son cou met rapidement fin à sa tentative. Diggle s'oppose à Lyla sur le fait que les membres de l'escadron soient sacrifiables à merci. Il n'hésitera pas à venir en aide à Deadshot piégé dans le sous-sol de la propriété alors même que le tireur d'élite est responsable de la mort de son frère.