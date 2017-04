Arrow : L'offre - Démasqué

Encore sous le choc de sa dernière rencontre avec Ra's al Ghul, Oliver rentre chez lui et trouve un nouvel ennemi en la personne de Michael Amar, alias Murmur. Avec l'aide de son équipe, il dérobe une cargaison de diamants synthétiques pour fabriquer des balles anti-blindage. Nyssa et Laurel se confient l'une à l'autre sur les problèmes qu'elles rencontrent avec leur père. Nyssa propose à Laurel de la former au combat. Oliver a ramené Malcolm de Nanda Parbat. Il l'a installé dans le loft de Thea. Celle-ci doit se résigner à ce que son père reste en vie, après avoir essayé de le faire assassiner par Ra's al Ghul. Ce dernier propose à Oliver de devenir Ra's à sa place, mais il refuse. Ra's al Ghul lui prédit que tous ses proches lui tourneront le dos et qu'il finira pourchassé par toute la ville. Lance dit à Oliver qu'il ne veut plus jamais le voir. Ra's se lance dans une série de meurtres déguisé en Arrow.

Episode 17 :

John Diggle et Lyla Michaels se marient pour la deuxième fois. Mais la journée de fête est interrompue deux fois. D'abord, les médias et la police annoncent qu'Arrow serait responsable de la mort de huit criminels. Le coup monté est à l'évidence signé par la Ligue des assassins pour faire changer d'avis Oliver quant à la proposition de succéder à Ra's al Ghul sur le trône de Nanda Parbat. Oliver parvient à persuader Diggle de le laisser gérer l'affaire seul et de partir en voyage de noces avec Lyla. Mais c'est sans compter sur l'intervention de Floyd Lawton, alias Deadshot, qui annonce que Lyla doit partir en mission à la tête de l'Escadron suicide pour libérer un sénateur américain pris en otage en République de Kasnie. Diggle demande à Waller d'accompagner sa femme. Ray Palmer découvre la véritable identité d'Arrow en combinant des rayons X au logiciel de reconnaissance faciale de Felicity. Laurel refuse de valider sa déposition, le forçant à affronter Oliver dans sa super armure.