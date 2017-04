Arrow : L'homme à abattre - Alliance nécessaire

Au cours d'une attaque, le maire de Starling City est tué et Ray, grièvement blessé. Donna arrive sans prévenir à l'hôpital pour soutenir sa fille. Ray a un caillot sanguin au cerveau. Felicity lui injecte sa nanotechnologie. Les nanorobots éliminent le caillot. Ray avoue à Felicity qu'il l'aime, mais celle-ci ne lui répond rien. Il semblerait qu'elle soit encore amoureuse d'Oliver. Ra's al Ghul kidnappe Quentin Lance. Il lui apprend qu'Oliver est Arrow. Lance envoie tous ses hommes à la recherche d'Oliver. Celui-ci accepte de se rendre en échange de l'immunité pour ses comparses. Oliver se livre à la police, mais Roy décide d'intervenir...

Episode 19 :

Le capitaine Lance s'entête à croire qu'Olivier Queen est véritablement Arrow malgré les aveux de Roy, qui s'est rendu à la police. Laurel est contrainte d'intervenir pour faire respecter les droits de son client. Fou de rage, Lance fait fouiller de fond en comble l'appartement d'Oliver dans le but de trouver des preuves incriminantes contre lui. Felicity a nettoyé en urgence le laboratoire et le résultat des relevés d'empreintes du Q.G. de l'équipe d'Arrow dans le sous-sol du Verdant ne laisse apparaître qu'une correspondance dans les bases de données de la police : elles appartiennent à Roy Harper. Parallèlement, un méta-humain originaire de Central City braque une banque et tue le personnel de sécurité. Surveillé de près par la police, Oliver ne peut pas intervenir. Il est contraint de demander l'aide de Ray, mais celui-ci fait trop confiance à la technologie de son armure et ne fait pas le poids face à l'énergie foudroyante du braqueur.