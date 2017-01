Arrow : A découvert - Journée noire

Série



Episode 19 : A découvert

Oliver, Diggle et Felicity font sauter la division des sciences appliquées de Queen Consolidated parce que l'entreprise appartient désormais à Isabel Rochev et Slade Wilson. Isabel Rochev menace maintenant de s'emparer de tous les avoirs des Queen. Pour les sauver, les Queen ont besoin de la signature de Théa, qui refuse d'aider sa famille, qui ne se remet pas d'avoir appris que Malcolm Merlyn est son père. Slade vole la clé universelle du Roi du Temps. Grâce à celle-ci, il s'introduit dans les locaux de Star Labs voler un transfuseur pour lui permettre de créer son armée d'hommes transformés en armes humaines par le sang de Roy où circule le Mirakuru, transfusé à grande échelle. Oliver détruit la machine et sauve Roy. Diggle élimine Isabel. Slade la sauve en lui transfusant son sang. Oliver sait grâce à Ivo qu'il existe un moyen d'annuler les effets du Mirakuru. Pendant ce temps, Laurel a compris qui sont réellement Black Canary et Arrow.



Episode 20 : Journée noire

Roy sort enfin du coma mais se retrouve hors de contrôle sous l'emprise du Mirakuru. Il s'échappe du QG d'Arrow et se met à traverser la ville vers l'est en agressant quiconque se met en travers de son chemin, y compris Sin qui le croise en sortant d'un bar. Roy et Sara essaient de l'arrêter mais ne font pas le poids face au jeune homme à la force décuplée par le sérum. Roy brise le genou d'Oliver et tue un agent de police en prenant la fuite. Les forces de l'ordre organisent une chasse à l'homme dans toute la ville pour retrouver le fuyard assassin. Oliver veut encore croire qu'il pourra ramener son ancien protégé à la raison mais il se heurte à Sara qui, se basant sur l'exemple de Slade, est partisane d'une solution plus radicale. Elle s'empare d'un revolver et annonce qu'une balle dans la tête de Roy est le seul moyen de l'arrêter. Moira Queen décide de se retirer de la course à la mairie de Starling City. Elle se confie à Oliver et lui révèle qu'elle connaît son identité secrète. Elle donne un meeting dans les locaux du Verdant où elle réaffirme finalement sa volonté de devenir maire de la ville. Son allocution est télévisée et Thea en profite pour prendre la parole dans le but d'attirer Roy. Elle espère qu'une partie de lui se souviendra toujours d'elle. Une fois le meeting terminé, Oliver, Moira et Thea repartent ensemble dans le même véhicule et tombent dans une embuscade montée par Slade. Celui-ci oblige Oliver à choisir entre épargner sa mère ou sa soe ur. Moira se sacrifie pour ses enfants.