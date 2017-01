Arrêt de la bande AM: Edouard Fritch saisit France Télévisions

Rédaction Web avec communiqué

Le gouvernement partage totalement les inquiétudes de l’association et plus largement des populations des îles éloignées. De même que l’a fait le le Haut-commissaire, le président de la Polynésie française, sans attendre, a déjà saisi Mme Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, pour lui demander de reconsidérer sa décision.La dispersion géographique de la Polynésie française ne permet pas à certaines îles éloignées de capter les émissions radiophoniques en modulation de fréquences (bande FM). La bande AM permettait de maintenir le lien social, et surtout de véhiculer les messages d’alerte, notamment à l’approche de cyclones ou de toute autre calamité naturelle.Dans le cadre de la mission de service public qui lui est dévolue, le groupe France Télévisions se doit de prendre en compte les particularités géographiques de la Polynésie française et de maintenir ce vecteur d’information unique et indispensable aux populations isolées.