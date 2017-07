Aroa Spot à Faa'a : quand la solidarité donne de l'espoir

Dans ce nouvel épisode de votre émission de proximité Aroa Spot, Hioana et Teraiano partent ce à la rencontre des habitants de la résidence sociale Motio à Faa'a.

Très souvent, lorsqu'on parle de résidence sociale, on évoque également des problèmes de voisinage et d'incivilité. Il y a certes des problèmes, mais il y a également des familles qui cherchent à s'en sortir. Et pour le prouver, nous vous proposons de découvrir la dynamique association de quartier qui propose à ses habitants des formations de jardinage, destinées à entretenir et cultiver la parcelle de terre mise à disposition par l'OPH. Aroa Spot au cœur de Faa’a, c’est le dimanche 30 juillet à 17h15 sur TNTV.