Aroa Spot : A la découverte de la vallée de Tiapa à Paea

Pour ce nouvel épisode de Aroa Spot, Hioana et Teraiano se rendent dans la commune de Paea, plus précisément dans la vallée de Tiapa qui regroupe les quartiers Tepuhapa et Tehauparu.



Accompagnés par Mehealani TEPOU, Miss Paea 2016, qui a grandi dans le quartier de Tehauparu, nos présentateurs partiront à la rencontre des jeunes et des moins jeunes qui vivent dans ce quartier et utilisent les installations mises à leur disposition : le centre artisanal, la médiathèque ou encore les différentes installations sportives du quartier.



Ce sera également l'occasion pour nos deux présentateurs de s'initier à l'art du tifaifai traditionnel avec les mamas du Centre artisanal."