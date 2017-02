Arafenua : un douanier blanchi dans l’affaire obtient 1,2 million d’indemnités

J-B. C.

Cette affaire s’était soldée par un non-lieu du juge d’instruction, en janvier 2016, mettant ainsi définitivement hors de cause les douaniers un temps inquiétés.Le requérant réclamait au total près de 22 millions Fcfp pour avoir été suspendu de ses fonctions, à cause de ces accusations, durant trois ans.Il estimait également que cette affaire avait porté atteinte à son honneur et à sa réputation et l’avait privé de la possibilité d’obtenir une promotion.Le tribunal administratif a estimé que le fonctionnaire, aujourd’hui réintégré, avait « droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi » mais ne s’est pas aligné sur sa demande.Pour sa période de suspension de 36 mois, il a condamné l’Etat à lui verser des indemnités d’un montant de 1,2 million Fcfp.