Après le sapin, l'ananas de Noël

Rédaction web

L'ananas c'est tendance. On le voit partout ces derniers mois : en déco, version bijoux, sur les vêtements... et à l'approche des fêtes de fin d'année, il semble qu'il n'est pas prêt de tirer sa révérence.Boules colorées, guirlandes lumineuses, ou décos plus sobres, l'ananas s'expose sur Instagram et prend la place des sapins dans de nombreux foyers. L'année dernière déjà, certains avaient troqué l'arbre de Noël pour le fruit à la couronne piquante. En métropole, c'est la touche d'exotisme ultime, un petit peu de chaleur en hiver.Au fenua, cela pourra être une adaptation locale du sapin, moins chère, plus économique et écologique. Une fois les fêtes terminées, il finira dans les assiettes.