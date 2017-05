Apprendre en s'amusant avec la lecture

Rédaction web avec Ronny Mou Fat

Des personnages d'œuvres littéraire pour accueillir les compétiteurs, des salles de classe relookées, ce défi lecture se veut très original, et tout le monde joue le jeu. "Les enfants doivent deviner où se trouve leur atelier grâce aux indices qui se trouvent dans les décors. Et c'est une autre forme de jeu de repérer l'essentiel dans le livre, pour ensuite le retrouver dans le décor.", explique Laetitia Lison de Loma, responsable du projet.Les Fables de La Fontaine, La Belle et la Bête, etc.. Sept œuvres ont été choisies pour ce défi. des ouvrages sur lesquels les élèves ont tous travaillé, et ils doivent à présent faire travailler leur mémoire pour répondre aux questions. "Cela pour voir un peu le niveau de chacun et pour voir si ils ont lu le livre, et au final, on verra ceux qui ont préparé sérieusement ce défi. C'est pédagogique, ludique et en même temps, ils apprennent beaucoup de choses. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une cohésion de groupe" explique Vaimana Teura, professeur.Un questionnaire a été élaboré par des élèves de seconde avec des niveaux de difficulté plus ou moins différents selon les classes. "C'est facile", "C'est carrément trop difficile" comme on le voit les avis divergent selon les enfants. Le défi lecture a été remporté par une classe de CM2 de l'école primaire de Vaitahe à Uturoa.