Application Reo : près de 3000 téléchargements en moins d’une semaine

Créée par Peter Meuel, cette application permet aussi de traduire en instantané plus de 15 000 mots du Français au Tahitien et 16 000 mots du Tahitien au Français. Et elle rencontre un franc succès.« En six jours, il y a eu 1359 téléchargements sur Android et 1509 téléchargements sur iOS. A noter également qu’une adresse email a été intégrée à l’application. La demande récurrente des utilisateurs porte par ailleurs sur une mise à jour prochaine intégrant la synthèse vocale », souligne un communiqué de la Présidence.L’application, bien pratique, est de surcroit gratuite.