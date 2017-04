Appel à témoins

Il s'agit de monsieur Renou Louis-Noël qui a quitté son domicile familial à Faa'a le dimanche 2 avril 2017 pour se rendre à pied sur la commune de Punaauia, au quartier Matatia.



De corpulence mince, il est âgé de 63 ans et mesure 1 m 60 pour environ 55 kilos. Il est de type métropolitain. Il a les cheveux courts et grisonnants, il est dégarni. Ses yeux sont de couleur marron vert. Il était vêtu d'une chemise marron et d'un short blanc.



Toute personne en mesure d'apporter des renseignements le concernant est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Faa'a au 40.46.72.00 ou le centre opérationnel de la gendarmerie en composant le 17 (ou le 40.50.72.09 si vous téléphonez depuis Papeete ou Pirae).