Appel à témoins : disparition du voilier Honu en 2010

Courant juin 2010, le voilier Honu a été porté disparu entre Tahiti et Moorea. A son bord : un père de famille et ses deux enfants. U

ne enquête a été diligentée pour ces faits, par la section de recherches de Papeete, dans le cadre d’une instruction judiciaire.

Rédaction web

Ce vendredi dans le cadre d'une commission rogatoire, la gendarmerie lance un appel à témoins : toute personne susceptible d’apporter des informations relatives à l’identification des personnes recherchées, est invitée à se manifester auprès d’un service de gendarmerie ou de police le plus proche ou en composant le 17 ou le 40 47 92 09 ou par mail à sr.papeete@gendarmerie.interieur.gouv.fr L'affaire de la disparition du Honu a été largement relatée dans les médias . A l'époque, la mère des enfants, Vanessa, a même écrit à Nicolas Sarkozy et Michèle Alliot-Marie pour tenter de mobiliser les autorités.C'est à la suite de sa séparation avec Vanessa, que Dominique Petit a pris la mer. Les enfants, Arthur et Gaëlle avaient 2 et 3 ans à l'époque. Leur mère ne les a jamais revus.