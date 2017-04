Appel à témoin : toujours pas de nouvelles de Louis-Noël Renou

Toujours aucune trace de Renou Louis-Noël malgré deux semaines de recherches. Sa famille n’a plus de nouvelle depuis le 2 avril. L’homme a été vu pour la dernière fois vêtu d’une chemise marron et d’un short blanc. Il se rendait à pied dans le quartier Matatia à Punaauia depuis son domicile à Faa’a.



Sa fille, Simone, a depuis lancé de nombreux appels à témoin. En vain …



Mardi, la jeune femme a pensé l’avoir retrouvé quelques instants. « Quelqu’un a cru apercevoir papa vers le marché de Faa’a » écrit-elle dans un mail adressé aux médias. Mais il a été confondu avec un « papi SDF qui est souvent vers l’aéroport ».



Désemparée, la famille de Renou Louis-Noël appelle une nouvelle fois à l’aide. « Si vous l'avez vu à partir du dimanche 2 avril, parlé ou peut-être ramassé en stop, ou si vous avez des informations sur lui, appelez le 17 ».



Pour rappel, l’homme est âgé de 63 ans, a le teint clair et des yeux de couleur marron vert. Ses cheveux sont dégarnis et grisonnants. Sa démarche est courbée.



Toute personne en mesure d’apporter des renseignements le concernant est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Faa’a au 40.46.72.00 ou le centre opérationnel de la gendarmerie en composant le 17 (ou le 40.50.72.09 si vous téléphonez depuis Papeete ou Pirae.