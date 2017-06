Aotearoa des adversaires de taille !

Depuis quand pratiquez-vous le va’a ?

ME : Il y a 3 ans seulement.



TJ : J'ai commencé quand j'avais 14 ans avec mes parents. Après cela, un camarade de l'école m'a demandé de rejoindre son club à Rotorua et c'est à ce moment que je suis tombé amoureux du sport.



Pourquoi ce sport ?



ME : Pour la vitesse pendant les courses, et parce que ma famille pratique ce sport. J’ai essayé et ça m’a plu.



TJ: Pour beaucoup de raisons, j'adore l'eau, c'est calme, cela me permet de rester en forme. Mais c’est aussi grâce à toutes les personnes étonnantes que j’ai rencontrées dans ce milieu et qui m’ont appris beaucoup. J’ai été élevé dans la culture maori, le Va'a est un sport traditionnel et c'était une autre raison pour laquelle je l’ai choisi, “toku whakapapa” (c’est mon héritage)



Comment vous préparez-vous ?

ME : On économise de l’argent. On s’entraîne beaucoup avec l’équipe. Et on fait attention bien manger.



TJ : J’ai intensifié mon entraînement. En plus des entraînements sur l’eau, je fais beaucoup plus de distance pendant mes courses à pied et je contrôle mon alimentation, mes apports nutritionnels. Il a été difficile d’équilibrer le sport et les études, j’ai dû travailler plus et mieux gérer mon temps.



Dans quel état d’esprit êtes-vous à l’approche de l’événement ?

ME : Je suis vraiment ravie de revenir à Tahiti où il fait chaud et pas froid, et de voir à nouveau ma famille tahitienne. Mais aussi juste pour être là-bas ramant sur l’eau, ressentir le surf et être entourée par des centaines de rameurs. C’est un environnement très encourageant. Remporter une compétition là-bas vaut mieux que n'importe où ailleurs. Je suis donc impatiente de me confronter aux équipes du monde entier.



TJ: Je suis ravi d'aller à Tahiti, c'est l'endroit idéal pour ramer. Toute notre équipe a beaucoup travaillé, je suis impatient de mettre tout ça en action. Je suis toujours animé par la possibilité de représenter mon pays, et je sais que je prends mon “whanau” ( famille) , mon “hapu” (clan) et mon “iwi” (peuple) avec moi sur ce voyage. “E motu honoa, purutia Aotearoa” (chacun d'entre nous a de la force, lier et tisser ensemble, pour représenter Aotearoa)

Peter Cowan est un jeune athlète unijambiste suite à un accident de voiture. Quelques années après son accident, il reprend la rame. Cette année, il participera aux 1ers Championnats du Monde de Va’a Marathon dans la catégorie V6 Para Va’a.