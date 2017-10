Anthony Kavanagh à To'ata le 16 décembre

Rédaction web

L'humoriste Anthony Kavanagh sera à To'ata le 16 décembre prochain pour l'ultime étape de sa tournée, après la Nouvelle-Calédonie, annoncent nos confrères de La Dépêche de Tahiti. Il présentera son spectacle Showman qui tourne depuis presque 2 ans.Kavanagh était venu à Tahiti il y a quelques années, en 2012. Un voyage qui l'a marqué. Et récemment, prêter sa voix à Maui dans le Disney Vaiana a ravivé son amour pour la Polynésie. “Le magnifique accueil qu’il a reçu à To’ata en avril 2012 lui est resté dans le cœur. Il avait promis de revenir à Tahiti. Et puis, avec le doublage dans Vaiana du personnage de Maui, qui lui collait tant à la peau, il a été très sensible aux nombreux témoignages qu’il a reçus. Il a donc très envie de retrouver un public qui lui avait fait ressentir beaucoup de bonheur ainsi qu’il l’a déclaré. C’est la raison pour laquelle il tient à terminer sa tournée à Tahiti”, explique Romuald Nadeau, son promoteur.Anthony Kavanagh profitera se son passage au fenua pour y célébrer les fêtes de fin d'année, en famille.