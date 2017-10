Annick Girardin annonce la fin du financement du Fonds vert

Rédaction web

La ministre des Outre-mer Annick Girardin, a annoncé à l'Assemblée l'arrêt du financement de l'équivalent Fonds vert dans la prochaine loi de finances.Cet "équivalent Fonds vert" correspond au mécanisme financier de l'ONU, le Fonds Vert international, et devait permettre de financer des projets pour lutter contre le réchauffement climatique. Un réel besoin pour les îles du Pacifique. Le Fonds vert français a été créé il y a à peine un an par le gouvernement précédent."La suppression de l'équivalent Fonds Vert est en totale incohérence avec les ambitions nationales et les annonces du Président", a réagi la députée polynésienne Maina Sage, sur Twitter. "Suppression du Fonds Vert alors que l'AFD a identifié en Polynésie des investissements possibles pour un montant total de prêts évalués à 20 millions d'euros pour 2018", écrit-elle encore.