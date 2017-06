Anne Boquet est nommée médiatrice pour débloquer le dossier de Notre-Dame-des-Landes

Après sa carrière au haut-commissariat et son poste de préfète dans plusieurs régions de métropole, Anne Boquet s’attaque maintenant à la virulente polémique du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.



Elle a été nommée comme médiatrice au côté de Gérard Feldzer, ancien pilote de ligne proche de Nicolas Hulot et Michel Badré, un ingénieur membre du Conseil économique, social et environnemental.



Ce dossier a empoisonné le quinquennat de François Hollande et a divisé le gouvernement pendant des années. Depuis, il s'enlise. Le gouvernement d’Emmanuel Macron espère enfin débloquer la situation avec l'intervention de ces trois médiateurs. Ils ont six mois pour réaliser leurs travaux.