Animaux : près de 2 fois plus de disparitions signalées après le Nouvel An

M.K

Chaque année, associations et médias lancent des appels à la vigilance . Et pourtant, après le Nouvel An, les annonces d'animaux disparus inondent les réseaux sociaux. Selon Ia Maitai Te animara, l'association aurait reçu environ 2 fois plus d'annonces et d'appels cette année. "Malgré tout, mon sentiment n'est pas qu'il y a eu plus de disparitions cette année, mais plutôt que les gens ont pris l'habitude de mieux signaler sur les réseaux sociaux. D'ailleurs nous avons reçu beaucoup de messages et publications sur Facebook pour des disparitions, et très peu d'appels téléphoniques en fait", explique Karine, de Ia Maitai te animara.Les disparitions ont eu lieu principalement après le Nouvel An même si quelques-unes ont été signalées après Noël. Depuis le 1er, l'association a reçu entre 10 et 15 annonces "perdu" ou "trouvé" par jour. Pour l'instant, environ un tiers des animaux ont été retrouvés.Les feux d'artifice sont un moment de joie pour les humains pendant les fêtes. Mais pas pour les animaux. Très sensibles aux sons, ils sont souvent terrorisés. Pendant la période des fêtes, les professionnels conseillent d'enfermer les animaux ou de les occuper pour qu'ils ne fuguent pas., Ia Maitai te animara conseille :- de ne pas attendre que votre chien revienne seul "car souvent il a été recueilli par une personne qui attend que le maître se manifeste".- Vous pouvez aussi patrouiller les environs en voiture. "Votre chien reconnaît le bruit de votre moteur entre tous, et c'est un réflexe pour lui d'aller vers votre voiture, comme lorsque vous rentrez le soir. Sillonnez au ralenti en appelant et sifflant et surtout repassez aux mêmes endroits un peu après au cas où il vous aurait entendu et serait venu, mais que vous l'auriez raté de peu".Et bien sûr, l'association rappelle qu'il est important de faire poser une puce électronique d'identification à vos amis à quatre pattes. Cette puce facilite beaucoup la recherche "lorsqu'un chien a été accueilli par une personne bienveillante". Au minimum, vous pouvez mettre à votre animal un collier avec votre numéro inscrit au feutre indélébile ou sur une médaille.