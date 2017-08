Angelo Tchen: un Tahitien dans le championnat portugais

Une fois le championnat suisse terminé, l'un de ses amis qui évolue dans l'équipe de Zurich l'a contacté pour lui demander s'il ne voulait pas jouer les phases finales du championnat du Portugal.



Le Leixoes SC Futebol Sad étant à la recherche d'un défenseur, Angelo a tout de suite sauté sur l'occasion. "Pour moi, en tant que Tahitien, c'est une belle opportunité car cela me permettra d'évoluer et par la même occasion de faire connaitre Tahiti et notre niveau au beach soccer." Deux après la Coupe du Monde de Beach soccer de 2015, le voilà donc de retour au Portugal.