André Roihau est décédé

André Roihau a été élu à l’Assemblée de la Polynésie française pour la première fois en 1980. Il conserva son mandat durant quatre mandatures consécutives, jusqu’en 2001, soit 21 ans.



Issu du monde agricole, il a occupé diverses responsabilités au sein du Service du développement rural, où il était notamment chargé de la régénération de la cocoteraie. Il sera d’ailleurs président du conseil d’administration de l’huilerie de Tahiti, mais aussi de l’abattoir territorial de Papara, commune où il a également été adjoint au maire durant quatre mandatures et sous quatre maires différents, Tuianu Le Gayic, Eugène Bessert, Bruno Sandras et Christelle Lehartel. Il était donc très engagé et apprécié de tous.



Proche de la population, il a été l’un des membres fondateurs des maisons familiales rurales, avec son ami Roger Doom, ancien maire de Taiarapu ouest, décédé le 16 septembre 2016.



"Au moment où sa famille frappée par le deuil s’apprête à le porter en terre à son domicile de Papara, je veux exprimer, en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Représentants, notre affection et nos condoléances à son épouse, à ses frères et soeurs, à ses enfants et ses petits enfants. Nous garderons d’André Roihau le souvenir d’un homme qui aimait la vie, toujours disponible, prêt à

rendre service. C’était un homme aimé de tous et qui savait rester discret. C’était un homme de bien", écrit Marcel Tuihani dans un communiqué.



"C’était un homme pétri de joie de vivre et d’humanité, toujours disponible pour son prochain et profondément investi dans la vie de la cité", écrit à son tour Edouard Fritch pour lui rendre hommage.



Rédaction web avec communiqué