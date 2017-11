Ana'ite ou le savoir polynésien à portée de clic

Rédaction web avec Sophie Guébel et Esther Parau Cordette

Plus de 500 documents dont 200 cartes postales libres de droit issus du fond archivistique de la Polynésie sont consultables en ligne . Objectif de cette bibliothèque numérique, permettre aux chercheurs de trouver des documents rares mais aussi aux étudiants et au grand public de se réapproprier le patrimoine culturel polynésien."L'idée est de regrouper au même endroit des trésors plus ou moins anciens, relatifs à la culture et à la vie polynésienne. On peut découvrir des bulletins de la Société des Etudes Océaniennes parus entre 1917 et 2007. On y trouve également des cartes postales."explique Vincent Deyris, directeur adjoint de la bibliothèque universitaire.Promouvoir la lecture numérique mais aussi enrichir le patrimoine commun de la Polynésie et le rendre disponible aux lecteurs. Le site Ana’ite est un travail de longue haleine. Il a fallu cinq ans pour le mettre en ligne. Ana’ite devrait être à nouveau enrichi de documents et de cartes postales d’ici le début de l’année 2018.