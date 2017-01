Amour secret : épisode 74

Adela ne supporte vraiment pas de savoir que Virginia va sortir de prison. Alejandra surprend Altair et Rodrigo dans un restaurant et décide de se joindre à eux. A la clinique, tous demandent à Irène la cause de l’état de Trinidad, mais elle se garde de le dévoiler. La gardienne, Maria, remet une arme à « la vipère » et l’ordonne d’exécuter le plan prévu. Mais elle ne sait pas que Virginia avait échangé son lit avec Mia et c’est donc elle qui est touchée. Mia, sur son lit de mort, confie à Virginia ce qu’elle sait a propos de Maria et « la vipère ».