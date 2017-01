Amour secret : épisode 72

Maria Lucia reçoit un appel d’Irène et part sans plus attendre à la clinique. Adela se rend à la prison afin de discuter avec la directrice de la maison d’arrêt de la prochaine libération de Virginia. Irène est restée à la clinique et attend des nouvelles sur l’état de sa mère. Ansuela ayant prévenu Léonardo, celui-ci s’empresse de les rejoindre à la clinique. Virginia interpelle Adela pour lui proposer un marché. Le docteur revient vers Irène, mais il a de mauvaises nouvelles à lui annoncer.