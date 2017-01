Amour secret : épisode 70

Julio dépose sa lettre avec Herman, qui se fait passer pour Léo. Oriana vient à la rencontre de Maria Lucia pour lui rappeler qu'elle est la fiancée de Léo. Elle lui ordonne de se tenir éloignée de lui. Altair s’empresse d’aller voir Carlos Ernesto sachant que Juan Pablo et lui ont eu une discussion mouvementée. Adela se rend chez Trinidad pour lui dire qu’elle est contre la libération de Virginia et qu’elle fera le nécessaire pour qu’elle reste en prison. Irène n’en peut plus des provocations d’Alejandra et lui met une gifle. Au même moment Léonardo arrive, il est stupéfait et prend la défense d’Alejandra.