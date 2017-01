Amour secret : épisode 66

Irène et Alejandra sont convoquées dans le bureau de Léonardo pour lui fournir des explications. Oriana entend que Julio et Léo se sont bagarrés pour Maria Lucia et en discute avec son frère car elle s’est bien rendu compte que Léo a changé vis-à-vis d’elle. Alejandra est satisfaite car son plan contre Irène commence à fonctionner. Virginia et Mia discutent de la prochaine libération de Virginia, sans se douter de ce qu’Adela et Maria font pour empêcher cela. Léo et Rodrigo se disputent car Léo refuse d’accomplir la dernière mission qu’il lui a donné, Léonardo arrive à temps.