Amour secret : épisode 60

Trinidad retourne voir Virginia en prison et l'informe que l’homme dont elle a si peur s’est approché de Maria Lucia, elle lui raconte également ce qu’il lui a demandé de faire. Virginia ordonne à sa mère d’avertir Felipe et Irène de toute urgence. Pendant ce temps, les jeunes se rendent à leur convocation pour les heures de services communautaires qu’ils doivent faire. Maribel surprend une conversation téléphonique et comprend qu’Alejandra est en train de planifier quelque chose contre Irène pour tenter de l’incriminer.