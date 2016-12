Amour secret : épisode 56

Julio fait son possible pour que Maria Lucia lui pardonne mais elle ne se laisse pas faire. Irène est triste en lisant ce que les journaux disent d’elle, d'autant plus que cela affecte la vie professionnelle de son mari. Pendant ce temps, Léonardo, Carlos Ernesto et Juan Pablo se réunissent au bureau et cherchent à découvrir l'identité du « traître » qui a volé les documents de licences. Alejandra les rejoint et décide de rester pour aider Léonardo. Léo récupère une partie de ses affaires. Virginia n’est pas bien, elle confie à son amie Mia qui est réellement Rodrigo.