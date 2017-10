Amour secret du lundi 9 au jeudi 12 octobre

Episode n° 249

Sandra montre à Maria Lucia les photos de Léo et de sa soit disant nouvelle copine en Europe. Maria Lucia a le cœur brisé et décide de l’oublier. Lucas, Miguel et Kéka découvre que Julio est derrière le photo montage et ils décident de prévenir Maria Lucia.



Episode n° 250

Virginia va se recueillir sur la tombe de Miguel et tombe sur Jimena là-bas. Anzola se rend chez Trinidad pour lui faire de la soupe et passer du temps avec elle. Irène apprend que Léo s’est rendu en Europe et elle décide d’aller voir Léonardo pour en savoir plus.



Episode n° 251

Oriana dit à Jorgito qu’il connaît la fille qui est aux côtés de Léo sur les photos et qu’elle ne peut pas être sa petite amie. Agustina avoue à sa soeur Rébéca qu’elle est au courant de ses manigances. Cette dernière la menace de représailles si jamais elle en parlait à quelqu’un.



Episode n° 252

Trinidad demande à Anzola de sortir de chez elle car elle ne veut pas être la risée du voisinage. Carlos découvre l’identité de l’amant de Rébéca.