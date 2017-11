Amour secret du lundi 6 au jeudi 9 novembre

Episode n° 264

Irène accepte d’accompagner Léonardo dans son déplacement pour l’aider à sauver la société mais elle exige que Maribel les accompagne pour pouvoir s’occuper de son enfant. Par ailleurs Alejandra est furieuse en découvrant ce voyage d’affaires. Léo est de retour en famille et cela fait réfléchir Maria Lucia sur leur relation.



Episode n° 265

Trinidad découvre le cadeau que Léo a fait à Maria Lucia et lit le courrier qui l’accompagne. Elle s’en va voir ce dernier et lui demande de rester loin de sa petite fille. Rébéca demande à Adolfo de l’accompagner pour ses vœux avec Léonardo. Jimena trouve que ce n’est pas une bonne idée.



Episode n° 266

Léonardo ne supporte plus Alejandra et lui demande de changer son comportement. Cette dernière le prend mal et décide de se venger sur Léo. Felipe dit à Carlos que le crime de son frère n’est pas passionnel, et qu’il doit avoir plein d’ennemis. Irène, Maribel et Matéo voyagent avec Léonardo. Irène est mal à l’aise car elle a peur que Léonardo en voyant Matéo ne réalise que qu’il est de lui.



Episode n° 267

Rébéca arrive juste au moment où Léo se fait arrêter par la police et rejette la faute sur Maria Lucia. Trinidad croise Oriana qui lui dit que Léo est déçu. Il voudrait avoir une chance pour lui prouver qu’il a changé. Léonardo n’arrive pas à comprendre comment Irène est arrivé à faire un enfant avec Félipe et surtout pourquoi elle ne veut pas qu’il voyage à côté de Matéo.