Amour secret du lundi 20 au jeudi 23 novembre

Episode n° 272

Maria Lucia et Oriana pensent toutes les deux que Léo s’amuse elles. Galeano croit que Matéo est le fils de Léonardo et Irène sa femme. Plus tard Léonardo demandera à Irène si Matéo est son fils. Irène nie mais n’étant pas à l’aise elle décide de retourner sur Caracas cette nuit-là. Rébéca et sa soeur en viennent aux mains lorsqu’Agustina décide de tout raconter à Léonardo sur la liaison de sa femme avec Edgar.



Episode n° 273

Léonardo veut faire des excuses à Irène et la trouve faire ses bagages pour rentrer. Il lui parle des dangers à voyager tard la nuit. Il parvient à la convaincre de partir le lendemain. En compagnie de Damian, Maria lucia reçoit une photo de Oriana et Léo prise à Paris. Damian lui demande cette nuit-là de devenir officiellement sa petite copine.



Episode n° 274

Virginia et Carlos décident de rester ensemble malgré les problèmes qu’ils traversent. Ils dinent et passent la nuit ensemble. Celà rend Trinidad furieuse et elle trouve du réconfort chez Anzola. Malgré les menaces Alejandra refuse de retirer l’accusation contre Léo et ce dernier reste en prison. Edgar donne à Rébéca des pilules à administrer à Agustina pour l’empêcher de nuire à leur plan en parlant à Léonardo.



Episode n° 275

Irène et Léonardo sont de retour de leur voyage et Felipe est anxieux en les attendant. Alejandra découvre un e-mail de la boite qui est une demande d’ embauche de quelqu’un à son poste. Elle se rend chez Léonardo pour en parler mais ce dernier la chasse de son bureau. Rodrigo menace Rébéca de tout révéler si Adolfo et elle le trahissent. Il lui demande que penserait les gens si ça se savait qu’elle est la meurtière de Miguel ferrandiz.