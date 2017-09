Amour secret du lundi 2 au jeudi 5 octobre

Episode n° 245

Rodrigo ne supporte pas l’attitude d’Adolfo envers lui et en parle à Alejandra. Cette dernière lui demande de se séparer d’Adolfo et de Rebecca. Le jour de l’annulation de leur mariage Irène et Léonardo arrivent mais ont du mal à réaliser ce qui leur arrive car au plus profond d’eux ils ont toujours des sentiments l’un pour l’autre.



Episode n° 246

Le détective de Carlos découvre que Rébéca a une liaison avec un autre homme. Il remet à Carlos des photos compromettantes de cette dernière embrassant cet homme. Carlos montre les photos à Felipe qui décide de les garder secrètes en attendant pour ne pas éveiller les soupçons. Pendant ce temps Rébeca continue son traitement avec les vrais médicaments remplacés par Agustina et commence à se sentir mal. Léo manque beaucoup à Maria Lucia qui croit entre temps le mensonge raconté par Julio.



Episode n° 247

Ce dernier essaie de la rassurer sur son traitement qui est sans danger et lui demander de s’en tenir à leur plan. Agustina n’est pas loin et entent leur conversation. Jimena discute de la proposition de mariage d’Adolfo avec son fils Léonardo qui se fâche et considère cela comme de la folie. Ils se disputent et Jimena s’en va. Martha informe Carlos de cet évènement qui le décontenance.



Episode n° 248

Julio poste sur internet des photos montées de Léo avec une fille pour faire du mal à Maria Lucia. Cette dernière se sent trahie. Sandra rencontre Jorge pour en apprendre plus sur le voyage de Léo et de son attitude. Virginia est à la recherche d’un travail après avoir rompu avec Carlos. Léonardo et Irène sont désemparés après l’annulation de leur mariage. Léonardo décide de dire à Rébéca qu’il ne l’aime plus et qu’il ne veut plus d’elle.