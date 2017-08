Amour Secret : résumés des épisodes

Episode n° 213

Agustina affronte Rébéca l’accusant d’avoir vendus ses biens et d’avoir organisé son propre kidnapping et hospitalisation. Cette dernière nie tout et commence à faire des plans contre sa soeur. Maria Lucia demande l’aide de Léo pour récupérer des affaires de Rodrigo pour un test Adn. Adolfo révèle à Alejandra le nom de leur complice médecin qui doit prendre soin de Rébéca. Maribel est inquiète et se rend chez Irène pour lui raconter qu’elle était présente le jour où la voiture de Juan Pablo a explosé.



Episode n° 214

Carlos Ernesto demande à Rodrigo de blanchir Juan Pablo en échange de documents compromettant qu’il détient contre lui. Pendant ce temps, Maribel se voit convoquer par Alejandra au bureau et lui annonce qu’elle démissionne. Irène et Felipe se rendent chez le l’avocat pour signer des documents.



Episode n° 215

Tony annonce la nouvelle à Carlos qui n’hésite pas et réembauchant Maribel. Léo demande à Oriane de l’aider. Carlos continue de faire pression sur Rodriogo. Il le menace de rendre publique les informations qu’il détient contre lui s’il ne publie pas un démenti dans la presse sur Juan Pablo.



Episode n° 216

Paula découvre qu’Irène est enceinte et décide d’en informer Léonardo. Adlofo invite Jimena à diner. La famille de Juan Pablo interdit à Léonardo d’assister aux funérailles de ce dernier. Il se rend quand même au cimetière et y trouve Irène.