Amour Secret : résumés des épisodes 208 à 212

Episode 208

Maria Lucia se rend à la justice pour savoir la personne qui réclame un test de paternité sur elle. Ne recevant aucune réponse elle se rend chez Zulay pour la supplier de lui dire la vérité sur son vrai père. Rébéca, Rodrigo et Adolfo sèment de fausses preuves pour que l’enquête sur la mort de Juan Pablo soit dirigée vers les Samora.



Episode 209

Il se rend ensuite dans la chambre de sa tante. Cette dernière l’y trouve en train de fouiller dans ses affaires. Irène quitte le bureau d’Alejandra très décontenancée et croise Gloria, la nouvelle secrétaire de Léonardo. La présence de ce dernière la fait encore plus douter de son mari. Elle croise ensuite Felipe et jure de ne plus jamais avoir affaire à Léonardo. Rodrigo convoque une conférence de presse au nom des Laboratoires Ferrandiz ce qui rend Léonardo furieux.



Episode 210

Sandra se rue chez son amie pour lui raconter ce qu’à dit sa mère mais Maria Lucia ne la croit pas. Léonardo met la pression sur Rodrigo pour qu’il revienne sur ses allégations contre juan Pablo mais ce dernier et Adolfo lui montre des preuves qui incriminent Juan Pablo. Léonardo, avec tact, amène Alejandra a lui raconteur toute la vérité



Episode 211

Maria Lucia continue de chercher des informations sur Rodrigo, son père potentiel. Pendant ce temps, la famille Ferrandiz décide d’organiser les funérailles de Juan Pablo mais après que la mère de ce dernier découvre la conférence de presse de Rodrigo au cours de laquelle son fils a été traité de voyou, elle s’en va voir Léonardo pour des explications.



Episode 212

Irène dit à sa mère qu’elle élèvera l’enfant de Léonardo seule et lui promet de tout faire pour qu’il ne sache jamais la vérité. Carlos Ernesto et Virginia s’avouent et se déclarant leur amour.