Amour Secret : résumés des épisodes 188 à 192

Episode n° 188

Oriana discute avec Rodrigo de leur liaison mais ce dernier l’encourage à reprendre sa relation avec Léo. Rébéca reprend sa place de maitresse de maison chez les Ferrandiz. Au cours du diner le premier soir, elle remarque qu’il y a quelque chose entre Léonardo et Irène. Elle fit mine de s’évanouir.



Episode n° 189

Leonardo est en colère et ne la croit pas lorsque cette dernière jure de ne se moquer que d’Irène. Le médecin recommande du repos à Rébéca et une visite chez un spécialiste (alors qu’elle se porte bien). Après s’être occupé de Rébéca, Léonardo s’en va voir Irène mais apprend qu’elle est rentrée chez sa mère. Pendant ce temps Irène se rend chez Félipe pour être entouré et aussi pour pouvoir discuter de sa grossesse et de son couple dans un endroit tranquille.



Episode n° 190

C’est le désordre chez les Ferrandiz ; Tout le monde est troublé y compris les enfants et le personnel. Irène manque beaucoup à Kéké et cela rend Agustina furieuse. Désespéré, Léonardo se rend chez Trinidad pour aller chercher Irène. Il parle à Virginia et Trinidad mais aucun de ses mots n’ont touché la vieille femme. Trinidad est plus que sûre que sa fille doit quitter Léonardo.



Episode n° 192

Carlos décide de faire un voyage dans l’ile ou Rébéca a été soignée pour recueillir des informations. Agustina aussi suspecte sa sœur de cacher des choses et celà quelque temps avant son présumé accident.