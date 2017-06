Amour Secret : résumés des épisodes 178 à 182

Episode n° 178

Paula et Félipe sont des confrères de longue date mais sont devenus intimes. Irène, inquiet de la situation, arrive chez Felipe et les trouve ensemble.



Episode n° 179

Elle lui annonce qu’elle est enceinte lors de leur discussion en tête à tête. Léonardo appelle chez lui le soir mais Agustina se fait une joie de lui annoncer qu’Irène est absente et se permet de la critiquer. Léo défend Irène et dit à son père que cette dernière est partie voir sa mère. Maria Lucia discute de son avenir avec Virginia lorsque Carlos Ernesto arrive chez elles.



Episode n° 180

Carlos Ernesto s’excuse de son comportement passé et avoue qu’il cautionne maintenant la relation de Maria Lucia avec Léo. Il ajoute qu’il aurait besoin de l’aide Maria Lucia pour résoudre des problèmes dont il ne peut pas parler maintenant. Léo annonce à sa tante que Maria Lucia est en réalité la fille de Virgina. Agustina craint que cette dernière et Léo ne soient frère et sœur, car peut-être tous les deux enfants de Miguel. Léonardo annonce à Agustina que sa sœur Rébeca est vivante.



Episode n° 181

Elle demande aux enfants de rester à la maison et s’enferme dans sa chambre. Elle est en colère et personne ne comprend la raison. Alejandra essaie de séduire Léonardo mais ce dernier la repousse. Après avoir la notification pour le test de paternité, Maria Lucia demande à sa mère l’identité de son père. Devant le refus de Virginia de lui parler, elle se rend chez les Ferrandiz pour en apprendre plus. A Jimena elle en parle et toutes les deux arrivent à la conclusion que seul Miguel aurait pu être son père.



Episode n° 182

Virginia supplie Rodrigo de suspendre la demande de paternité pour le bien être de sa fille. Ce dernier promet de le faire seulement si Virginia le fait passer pour le père de sa fille. Irène est confuse à propos de la situation et attend Léonardo au bureau pour avoir ses explications. Plus tard elle apprend par Tony et Maribel que Léonardo rentre avec Alejandra et une troisième personne dont ils ne connaissent pas l’identité.