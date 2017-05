Amour Secret : résumés des épisodes 153 à 157

Episode 153

De retour chez elle, elle surprend une dispute entre sa mère et Zulay et apprend à sa grande surprise que Trinidad n’est pas sa mère biologique. Furieuse et sous le choc, elle quitte la maison avec Ricardo. Léo arrive chez Maria Lucia pour s’excuser mais ne la trouve pas. Carlos Ernesto lit une lettre écrite par Rebeca Ferrandiz avant sa mort et apprend que cette dernière savait qu’elle allait mourir.



Episode 154

L’avocat de Jimena informe Felipe que son client demande que la justice revoie la sentence de Virginia. Pendant ce temps, cette dernière fait l’objet de raillerie de la part de ses collègues. Par ailleurs la tension entre Irène et Alejandra monte lorsque cette dernière se rend dans le bureau d’Irène pour lui dire au revoir avant son départ pour l’Europe.



Episode 155

Elle se rend avec Ricardo dans sa famille. Jimena essaie d’imposer des mesures pour tenir éloigner Virginia des entreprises Ferrandiz. Cependant Léonardo et Carlos Ernesto décident de soutenir cette dernière en l’aidant.



Episode 156

Pendant ce temps Rodrigo essaie de convaincre Oriana de signer un accord confidentiel contre de l’argent. Léo et son frère Julio unissent leurs efforts pour retrouver Maria Lucia. Tony et Maribel s’embrassent. Avant de partir pour l’Europe, Alejandra essaie encore une fois de séduire Léonardo.



Episode 157

Léo et Julio décident d’aller la chercher mais Léo abandonne son frère en route et s’y rend seul. Il délivre Maria Lucia qui y était enfermée chez Ricardo. Léonardo découvre que Léo n’est pas au travail mais que Tony le couvre. Carlos Ernesto a décidé d’aider Virginia et demande au département juridique de l’entreprise de son occuper.